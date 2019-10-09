Джокович обыграл Шаповалова в первом раунде турнира в Шанхае Сербский теннисист Новак Джокович переиграл канадца Дениса Шаповалова в первом круге турнира в Шанхае (Китай).

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась победой серба со счетом 6:3, 6:3. За время матча Джокович три раза подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету его соперника пять эйсов, а также две двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником Джоковича станет американский теннисист Джон Иснер.