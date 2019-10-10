Кудерметова вышла в четвертьфинал в Тяньцзине Соперница российской теннисистки снялась при счете 0:5.

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45-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA Tianjin Open в Тяньцзине.

Соперница 22-летней российской теннисистки Сайсай Чжэн из Китай, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге, снялась при счете 0:5 в первом сете спустя 29 минут после начала игры.

В четвертьфинале Кудерметова сыграет с 23-й ракеткой мира Даяной Ястремской из Украины, посеянной на турнире под третьим номером.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Вероника Кудерметова (Россия) – Сайсай Чжэн (Китай, 7) – 5:0, отказ