Циципас стал шестым игроком, отобравшимся на итоговый турнир года В пятницу грек победил Джоковича и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас гарантировал себе участие в итоговом турнире года в Лондоне, сообщает официальный сайт ATP.

В пятницу 21-летний греческий теннисист вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, победив в трех сетах лидера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии (3:6, 7:5, 6:3), и теперь сыграет с Даниилом Медведевым из России.

Отметим, что Циципас впервые выступит на итоговом турнире года, куда ранее отобрались Джокович, Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Медведев и Доминик Тим (Австрия).

Ближайшими претендентами на еще два места остаются Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Александр Зверев (Германия).