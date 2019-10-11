Циципас стал шестым игроком, отобравшимся на итоговый турнир года

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас гарантировал себе участие в итоговом турнире года в Лондоне, сообщает официальный сайт ATP.
В пятницу 21-летний греческий теннисист вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае, победив в трех сетах лидера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии (3:6, 7:5, 6:3), и теперь сыграет с Даниилом Медведевым из России.
Отметим, что Циципас впервые выступит на итоговом турнире года, куда ранее отобрались Джокович, Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Медведев и Доминик Тим (Австрия).
Ближайшими претендентами на еще два места остаются Роберто Баутиста-Агут (Испания) и Александр Зверев (Германия).
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