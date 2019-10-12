Кудерметова проиграла Уотсон и не смогла выйти в финал в Тяньцзине Матч продолжался 1 час 14 минут.

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45-я ракетка мира Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал турнира WTA Tianjin Open в Тяньцзине.

В полуфинале 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Хизер Уотсон из Великобритании, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге. За 1 час 14 минут 27-летняя британка оформила победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

В финале ее соперницей станет Ребекка Петерсон из Швеции, которая была сильнее Онс Жабер из Туниса (0:6, 6:4, 7:5).

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Хизер Уотсон (Великобритания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:1, 6:4

Ребекка Петерсон (Швеция) – Онс Жабер (Тунис) – 0:6, 6:4, 7:5