Кудерметова проиграла Уотсон и не смогла выйти в финал в Тяньцзине

45-я ракетка мира Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал турнира WTA Tianjin Open в Тяньцзине.
В полуфинале 22-летняя российская теннисистка потерпела поражение от Хизер Уотсон из Великобритании, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге. За 1 час 14 минут 27-летняя британка оформила победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.
В финале ее соперницей станет Ребекка Петерсон из Швеции, которая была сильнее Онс Жабер из Туниса (0:6, 6:4, 7:5).
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Хизер Уотсон (Великобритания) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:1, 6:4
Ребекка Петерсон (Швеция) – Онс Жабер (Тунис) – 0:6, 6:4, 7:5
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