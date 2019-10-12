Флинк вышла в полуфинал квалификации «Кубка Кремля» Россиянка Варвара Флинк в четвертьфинале квалификации «Кубка Кремля» нанесла поражение американке Беттани Маттек-Сэндз – 6:2, 6:3.

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Встреча продолжалась 72 минуты.

В полуфинале квалификации Флинк сыграет либо с Габриэлой Дабровски, либо с Жаклин-Адиной Кристиан.