Лансере завершила борьбу на Кубке Кремля - Советский спорт
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12 октября 2019 17:20ТеннисКоноплев Александр

Лансере завершила борьбу на Кубке Кремля

Россиянка Софья Лансере уступила сербке Ольге Данилович в четвертьфинале квалификации «Кубка Кремля» – 6:3, 4:6, 0:6.

Встреча продолжалась один час 42 минуты.

19-летняя Лансере – 336-я ракетка мира.

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