Росол выбил Сафиуллина с «Кубка Кремля» Минус один россиянин на домашнем турнире.

Новости СМИ2 В четвертьфинале квалификации «Кубка Кремля» чех Лукаш Росол обыграл россиянина Романа Сафиуллина – 6:3, 6:4. Матч продолжался 70 минут. Сафиуллин – 227-я ракетка мира.