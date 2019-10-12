Ватутин завершил борьбу на «Кубке Кремля» Минус один россиянин на домашнем турнире.

Загрузка... Россиянин Алексей Ватутин уступил боснийцу Дамиру Джумхуру в полуфинале Кубка Кремля – 4:6, 3:6. Встреча продолжался один час 22 минуты. В финале Джумхур сыграет с Себастианом Офнером из Австрии.