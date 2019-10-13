Даниил Медведев после победе на турнире в Шанхае: Надеюсь, что сделаю гораздо больше

- Это что-то невероятное – то, что я сделал за последние несколько месяцев. Я работал для этого. Надеюсь, что сделаю гораздо больше, - цитирует Медведева «РИА Новости» со ссылкой на metro.co.uk.
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира в Шанхае со счетом 6:4, 6:1.
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