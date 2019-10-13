Даниил Медведев после победе на турнире в Шанхае: Надеюсь, что сделаю гораздо больше Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Шанхае (Китай).

- Это что-то невероятное – то, что я сделал за последние несколько месяцев. Я работал для этого. Надеюсь, что сделаю гораздо больше, - цитирует Медведева «РИА Новости» со ссылкой на metro.co.uk.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Александром Зверевым в финальном матче турнира в Шанхае со счетом 6:4, 6:1.