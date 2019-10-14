Медведев опередил Федерера и поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.
В воскресенье в финале турнира 23-летний российский теннисист нанес поражение Александру Звереву из Германии (6:4, 6:1).
В обновленном рейтинге Медведев опередил швейцарца Роджера Федерера, который дошел в Шанхае до четвертьфинала.
Карен Хачанов поднялся на 16-е место, а Андрей Рублев вошел в топ-30.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 14 октября 2019 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7945
3. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5875
4. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5690
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4525
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3730
7. (8) Александр Зверев (Германия) – 2855
8. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 2525
9. (7) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2485
10. (9) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325…
16. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1695…
28. (31) Андрей Рублев (Россия) – 1286
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