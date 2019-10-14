Медведев опередил Федерера и поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP Российский теннисист стал победителем «Мастерса» в Шанхае.

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Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

В воскресенье в финале турнира 23-летний российский теннисист нанес поражение Александру Звереву из Германии (6:4, 6:1).

В обновленном рейтинге Медведев опередил швейцарца Роджера Федерера, который дошел в Шанхае до четвертьфинала.

Карен Хачанов поднялся на 16-е место, а Андрей Рублев вошел в топ-30.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 14 октября 2019 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7945

3. (4) Даниил Медведев (Россия) – 5875

4. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5690

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4525

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3730

7. (8) Александр Зверев (Германия) – 2855

8. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 2525

9. (7) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2485

10. (9) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325…

16. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1695…

28. (31) Андрей Рублев (Россия) – 1286