Касаткина проиграла Ястремской на «Кубке Кремля» В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянка Дарья Касаткина уступила украинке Даяне Ястремской – 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 81 минуту.

За это время Касаткина реализовала три брейк-пойнта из 10, совершила семь двойных ошибок и ни разу не подала навылет.

Следующим соперником Ястремской будет бельгийка Кирстен Флипкенс.