Касаткина проиграла Ястремской на «Кубке Кремля»

Встреча продолжалась 81 минуту.
За это время Касаткина реализовала три брейк-пойнта из 10, совершила семь двойных ошибок и ни разу не подала навылет.
Следующим соперником Ястремской будет бельгийка Кирстен Флипкенс.
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