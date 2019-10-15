Кудерметова вышла во второй круг «Кубка Кремля» В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянка Вероника Кудерметова обыграла Онс Жабер из Туниса – 6:3, 6:3.

Новости СМИ2 Встреча продолжалась 73 минуты. Кудерметова четыре раза подала навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух. В следующем круге россиянка встретится с Элиной Свитолиной из Украины.