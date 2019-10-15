Рублев обыграл Бублика на «Кубке Кремля» Встреча продолжалась 93 минуты.

В матче первого круга «Кубка Кремля» россиянин Андрей Рублев обыграл Александра Бублика из Казахстана – 6:1, 3:6, 6:4.

Рублев шесть раз подал навылет (Бублик – 16), допустил три двойных ошибки (соперник – 11) и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми (у казахстанца – три из пяти).

В следующем раунде Рублев сыграет с победителем встречи Егор Герасимов (Белоруссия) – Томас Фаббиано (Италия).