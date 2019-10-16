Бенчич победила Херцог и вышла в третий круг «Кубка Кремля» Матч продолжался 1 час 57 минут.

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Десятая ракетка мира Белинда Бенчич выиграла у Полоны Херцог из Словении в матче второго круга турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.

За 1 час 57 минут 22-летняя швейцарская теннисистка, освобожденная от первого круга, оформила победу над 49-м номером мирового рейтинга в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Следующая соперница Бенчич определится в матче Даяна Ястремская (Украина, 5) – Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q).

Москва

Турнир WTA «Кубок Кремля»

Призовой фонд 1 032 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 3, WC) – Полона Херцог (Словения) – 1:6, 6:3, 6:4