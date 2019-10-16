Гаспарян победила Никулеску в Люксембурге Матч продолжался 1 час 41 минуту.

81-я ракетка мира Маргарита Гаспарян одержала победу над Моникой Никулеску из Румынии в матче второго круга турнира WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open в Люксембурге.

25-летняя российская теннисистка выиграла у 111-го номера мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 41 минуту.

Следующей соперницей Гаспарян может стать еще одна представительница России – восьмая сеяная Анна Блинкова. Для этого ей нужно сначала победить Кори Гауфф из США, после чего – Татьяну Марию из Германии.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Маргарита Гаспарян (Россия) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 6:2, 7:5