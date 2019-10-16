Гаспарян победила Никулеску в Люксембурге

81-я ракетка мира Маргарита Гаспарян одержала победу над Моникой Никулеску из Румынии в матче второго круга турнира WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open в Люксембурге.
25-летняя российская теннисистка выиграла у 111-го номера мирового рейтинга в двух сетах со счетом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 41 минуту.
Следующей соперницей Гаспарян может стать еще одна представительница России – восьмая сеяная Анна Блинкова. Для этого ей нужно сначала победить Кори Гауфф из США, после чего – Татьяну Марию из Германии.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Маргарита Гаспарян (Россия) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 6:2, 7:5
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Кучеров, Василевский размялись в Монреале перед мегабитвой в Бостоне «Тампа-Бэй» победила «Монреаль». Кучеров сделал две голевые передачи, Василевский отразил 33 броска и стал третьей звездой матча. 16.10.2019 09:04 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Доменико Тедеско: Не имею ничего против пиджаков Новый главный тренер «Спартака» рассказал о своем переезде в Россию. 14.10.2019 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался «Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ. 15.10.2019 08:00 Хоккей Костяев Иван «Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев