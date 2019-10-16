Флипкенс победила Ястремскую и вышла в третий круг «Кубка Кремля»

120-я ракетка мира Кирстен Флипкенс одержала свою вторую победу в основной сетке турнира WTA «Кубок Кремля» в Москве.
33-летняя бельгийская теннисистка нанесла поражение Даяне Ястремской из Украины, которая занимает 28-е место в мировом рейтинге. За 2 часа 4 минуты Флипкенс выиграла в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.
Отметим, что в первом круге пробившаяся через квалификацию Флипкенс выбила из борьбы Наталью Вихлянцеву из России. Ее следующей соперницей станет десятая ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии.
Москва
Турнир WTA «Кубок Кремля»
Призовой фонд 1 032 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
2-й круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) – Даяна Ястремская (Украина, 5) – 6:3, 3:6, 6:3
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