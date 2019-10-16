Маннарино выбил Кукушкина на «Кубке Кремля» Матч продолжался 1 час 53 минуты.

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44-я ракетка мира Адриан Маннарино вышел в третий круг турнира ATP «Кубок Кремля» в ледовом дворце спорта «Крылатское» в Москве.

В своем втором матче на турнире 31-летний французский теннисист нанес поражение Михаилу Кукушкину, представляющему Казахстан. За 1 час 53 минуты Маннарино оформил победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

Его следующий соперник определится в матче Лукаш Росол (Чехия, Q) – Душан Лайович (Сербия, 4).

Москва

Турнир ATP «Кубок Кремля»

Призовой фонд 840 130 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Адриан Маннарино (Франция, 7) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:6 (7:4), 6:2