Рублев переиграл Герасимова и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Белоруссии Егора Герасимова в матче второго круга Кубка Кремля.

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась победой россиянина со счетом 7:6 (7:3), 6:7(6:8), 6:2. За время матча Рублев 11 раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из семи и совершил четыре двойные ошибки. На счету его соперника 15 эйсов, один реализованный брейк-пойнт из семи, а также две двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Рублев встретится с сербом Николой Милоевичем.