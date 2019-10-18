Маннарино победил Лайовича и вышел в полуфинал «Кубка Кремля» Матч продолжался 1 час 25 минут.

44-я ракетка мира Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира ATP «Кубок Кремля» в Москве.

В ¼ финала 31-летний француз нанес поражение сербу Душану Лайовичу, который занимает 32-е место в мировом рейтинге. За 1 час 25 минут Маннарино оформил победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

Его соперник по полуфиналу определится в матче Андреас Сеппи (Италия) – Карен Хачанов (Россия, 2).

Отметим, что в прошлом году Маннарино дошел на «Кубке Кремля» до финала, в котором проиграл Хачанову.

Москва

Турнир ATP «Кубок Кремля»

Призовой фонд 840 130 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Адриан Маннарино (Франция, 7) – Душан Лайович (Сербия, 4) – 7:6 (7:3), 6:1