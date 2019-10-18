Блинкова победила Гаспарян в Люксембурге Гаспарян снялась во втором сете при счете 3:6, 0:1.

66-я ракетка мира Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open в Люксембурге, после того, как ее соперница по четвертьфиналу Маргарита Гаспарян снялась во втором сете.

21-летняя Блинкова завершила в свою пользу первый сет со счетом 6:3, после чего выиграла стартовый гейм второй партии. Матч продолжался 54 минуты.

Следующая соперница Блинковой определится в матче Елена Остапенко (Латвия, WC) – Антония Лоттнер (Германия, Q).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Анна Блинкова (Россия, 8) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:3, 1:0, отказ