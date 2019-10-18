Бенчич переиграла Флипкенс и вышла в полуфинал «Кубка Кремля» Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла бельгийку Кирстен Флипкенс в четвертьфинале «Кубка Кремля».

Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась победой швейцарской спортсменки со счетом 7:6 (10:8), 6:1. За время матча Бенчич четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и допустила четыре ошибки при подаче. На счету ее соперницы пять эйсов, два реализованных брейк-пойнта из трех, а так же три двойные ошибки.

Добавим, что за выход в финал турнира Бенчич поспорит с француженкой Кристиной Младенович.