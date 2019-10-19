Кафельников сообщил о смерти Александра Волкова

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса!.. Покойся с миром, мой друг», - написал в своем Twitter вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
Причины смерти не уточняются.
Волков выступал с 1986 по 1997 год. За свою карьеру он выиграл три турнира в одиночном разряде. В 1993 году он дошел до полуфинала US Open, где уступил американцу Питу Сампрасу. С 2002 года работал тренером сборной России по теннису.
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