Кафельников сообщил о смерти Александра Волкова Бывший советский и российский теннисист Александр Волков скончался на 53-м году жизни.

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«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса!.. Покойся с миром, мой друг», - написал в своем Twitter вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Причины смерти не уточняются.

В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса..... ! Покойся с миром мой друг🙏😢. pic.twitter.com/mdIJizHZlF — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 19, 2019

Волков выступал с 1986 по 1997 год. За свою карьеру он выиграл три турнира в одиночном разряде. В 1993 году он дошел до полуфинала US Open, где уступил американцу Питу Сампрасу. С 2002 года работал тренером сборной России по теннису.