Рублев – победитель «Кубка Кремля»

Матч продолжался 62 минуты.
Рублев семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.
Это второй титул 21-летнего россиянина.
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