Рублев – победитель «Кубка Кремля» В финальном матче «Кубка Кремля» россиянин Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино – 6:4, 6:0.

Матч продолжался 62 минуты.

Рублев семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Это второй титул 21-летнего россиянина.