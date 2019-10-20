Рублев – победитель «Кубка Кремля» - Советский спорт
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20 октября 2019 18:37ТеннисКоноплев Александр

Рублев – победитель «Кубка Кремля»

В финальном матче «Кубка Кремля» россиянин Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино – 6:4, 6:0.

Матч продолжался 62 минуты.

Рублев семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Это второй титул 21-летнего россиянина.

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