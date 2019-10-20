Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене 46-й титул.

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Британец Энди Маррэй стал победителем турнира в Антверпене. В финальном матче он обыграл швейцарца Стэна Вавринку – 3:6, 6:4, 6:4.

Двукратный олимпийский чемпион не побеждал на турнирах ATP с марта 2017 года. Теперь на его счету 46 титулов в одиночном разряде.

В начале 2019 года Маррэй объявил о завершении карьеры, но позже передумал.