Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е

Российский теннисист Андрей Рублев приблизился к топ-20 чемпионской гонки после победы на турнире «Кубок Кремля» в Москве. В обновленном рейтинге 22-летний российский теннисист занимает 21-е место.
Даниил Медведев, снявшийся с турнира, сохранил третью позицию, а Карен Хачанов опустился на 17-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 21 октября 2019 года
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225 очков
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7945
3. (3) Даниил Медведев (Россия) – 5875
4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 5690
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4525
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3730
7. (7) Александр Зверев (Германия) – 2855
8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2525
9. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2485
10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325
11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2235
12. (12) Кеи Нисикори (Япония) – 2180
13. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2170
14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 1860
15. (17) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1820
16. (15) Джон Изнер (США) – 1760
17. (16) Карен Хачанов (Россия) – 1740
18. (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1636
19. (19) Люка Пуй (Франция) – 1600
20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1530
21. (28) Андрей Рублев (Россия) – 1516
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички «Спартак» прибыл в Санкт-Петербург после трех поражений подряд от не самых сильных соперников. 20.10.2019 20:34 Хоккей Домрачев Владислав Почему «Зенит» и «Спартак» разошлись, как в море корабли Юрий Цыбанев – о сочных плодах работы Сергея Семака и спартаковской дырке от бублика. 20.10.2019 13:49 Футбол Цыбанев Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Панарин против Овечкина: один забил, другой победил «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 19.10.2019 09:51 Хоккей Костяев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий «Динамо» установило мемориальную доску Яшина Перед матчем бело-голубых с «Краснодаром» рядом с динамовской ареной прошли торжественные мероприятия в честь 90-летия легендарного вратаря Льва Яшина. 20.10.2019 19:32 Футбол Григорьевская Юлия