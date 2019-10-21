Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е Рублев стал победителем «Кубка Кремля».

Загрузка... Российский теннисист Андрей Рублев приблизился к топ-20 чемпионской гонки после победы на турнире «Кубок Кремля» в Москве. В обновленном рейтинге 22-летний российский теннисист занимает 21-е место. Даниил Медведев, снявшийся с турнира, сохранил третью позицию, а Карен Хачанов опустился на 17-е место. Чемпионская гонка ATP

Положение на 21 октября 2019 года 1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 9225 очков

2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7945

3. (3) Даниил Медведев (Россия) – 5875

4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 5690

5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4525

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3730

7. (7) Александр Зверев (Германия) – 2855

8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2525

9. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2485

10. (10) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325

11. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2235

12. (12) Кеи Нисикори (Япония) – 2180

13. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2170

14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 1860

15. (17) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1820

16. (15) Джон Изнер (США) – 1760

17. (16) Карен Хачанов (Россия) – 1740

18. (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1636

19. (19) Люка Пуй (Франция) – 1600

20. (20) Гидо Пелья (Аргентина) – 1530

21. (28) Андрей Рублев (Россия) – 1516