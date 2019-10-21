Бывший мэр Калининграда: С Волковым просто поступали по-скотски Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук рассказал о личных качествах двукратного финалиста Кубка Дэвиса Александра Волкова.

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19 октября теннисист скончался на 53-м году жизни.

– Он любил жизнь и как мы все, грешники, был подвержен слабостям. Он старался бороться со своими пороками. Когда-то у него получалось, когда-то нет. Если говорить о близких друзьях, то, наверное, они и не сильно старались помогать. В хорошую минуту они были рядом, а когда начались проблемы, то огромное количество людей исчезли из его жизни, не подставили плечо. У него брали деньги в долг и не возвращали, у него забирали бизнес. Просто поступали по-скотски, зная его широкую душу, – приводит слова Ярошука «Комсомольская правда».