Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России Американской теннисистке Бетани Маттек-Сэндз было приятно выступать на «Кубке Кремля».

Как отметила спортсменка, на московских трибунах у нее были персональные фанаты.

– В России у меня много классных поклонников, с которыми общаюсь в основном в социальных сетях. И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться.

Один из моих первых тренеров был из Москвы. Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста, – приводит слова Маттек-Сэндз RT.