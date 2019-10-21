Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России

Как отметила спортсменка, на московских трибунах у нее были персональные фанаты.
– В России у меня много классных поклонников, с которыми общаюсь в основном в социальных сетях. И во время матчей на трибунах за меня болеет своя небольшая группа поддержки. После игры я долго раздавала автографы, сделала много совместных фотографий с болельщиками. Поэтому для меня настоящее удовольствие здесь находиться.
Один из моих первых тренеров был из Москвы. Поэтому я чувствую, что у меня есть некая связь с этой страной с самого юного возраста, – приводит слова Маттек-Сэндз RT.
Видео всех голов 13-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 13-го тура чемпионата России. 20.10.2019 21:00 Футбол Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео) «Манчестер Юнайтед» связал «Ливерпуль» по рукам и ногам и довел домашнюю серию без поражений против «красных» до семи матчей. Только вот свой мяч хозяева забили с нарушением правил. 20.10.2019 20:30 Футбол Зибрак Артем На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Кирилл Панченко: Мы настраивались на быстрый гол После матча «Динамо» – «Краснодар» своими впечатлениями поделились Кирилл Панченко, Владимир Рыков и Тонни Вильена. 20.10.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Зарипов избил Умарка. Уфа выиграла зеленое дерби Шипачев забил 200-й гол в КХЛ, «Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью», а «Торпедо» – над «Йокеритом», ЦСКА потерял Капризова и отскочил в матче с «Трактором» – самое интересное в обзоре большой хоккейной субботы. 19.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав Панарин против Овечкина: один забил, другой победил «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 19.10.2019 09:45 Хоккей Костяев Иван