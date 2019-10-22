Хачанов обыграл Хуркача на турнире в Вене Призовой фонд соревнований составляет 2 млн 400 тысяч долларов.

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Россиянин Карен Хачанов одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача и вышел во 2-й круг турнира в Вене.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3), а его продолжительность составила 1 час 40 минут.

В следующей стадии турнира 23-летний москвич сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии.

Добавим, что в прошлом году соревнования в Вене выиграл Кевин Андерсон из ЮАР.