Хачанов обыграл Хуркача на турнире в Вене - Советский спорт
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22 октября 2019 00:57ТеннисГичунцев Артур

Хачанов обыграл Хуркача на турнире в Вене

Призовой фонд соревнований составляет 2 млн 400 тысяч долларов.

Россиянин Карен Хачанов одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача и вышел во 2-й круг турнира в Вене.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3), а его продолжительность составила 1 час 40 минут.

В следующей стадии турнира 23-летний москвич сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии.

Добавим, что в прошлом году соревнования в Вене выиграл Кевин Андерсон из ЮАР.

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