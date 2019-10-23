Хачанов досрочно вышел в четвертьфинал турнира в Вене Российский теннисист Карен Хачанов стал вторым четвертьфиналистом турнира в Вене.

Загрузка... Его поединок с венгром Мартоном Фучовичем остановился при счете 6:3, 4:6, 4:1 из-за отказа соперника. Теннисисты провели на корте два часа 16 минут. Следующим соперником Хачанова будет либо Диего Шварцман, либо Сэм Куэрри.