Хачанов досрочно вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Его поединок с венгром Мартоном Фучовичем остановился при счете 6:3, 4:6, 4:1 из-за отказа соперника.
Теннисисты провели на корте два часа 16 минут.
Следующим соперником Хачанова будет либо Диего Шварцман, либо Сэм Куэрри.
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