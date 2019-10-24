Шарапова рассказала о пользе дисквалификации Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что 15-месячная дисквалификация помогла ей остаться в спорте.

Шарапова была наказана за употребление мельдония.

– Дисквалификация в какой-то степени продлила мою карьеру. После возвращения я стала смотреть на спорт по-другому. Все произошедшее оказалось во благо и открыло мне глаза на многие вещи: мои достижения, и на тех людей, которые уважали мой труд, – сказала спортсменка в интервью ABC.