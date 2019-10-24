Рублев победил Хен Чона и вышел в ¼ финала турнира в Вене - Советский спорт
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24 октября 2019 19:55ТеннисЛипкин Антон

Рублев победил Хен Чона и вышел в ¼ финала турнира в Вене

Матч продолжался 1 час 6 минут.

22-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP Erste Bank Open в Вене.

В 1/8 финала 22-летний российский теннисист, ставший на прошлой неделе победителем «Кубка Кремля», нанес поражение Хен Чону из Южной Кореи, который занимает 139-е место в мировом рейтинге. За 1 час 6 минут Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Его следующим соперником станет 11-й номер рейтинга ATP Маттео Берреттини из Италии.

Напомним, накануне в четвертьфинал вышел другой российский теннисист – Андрей Рублев.

Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 296 490 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала

Андрей Рублев (Россия) – Хен Чон (Южная Корея) – 6:4, 6:2

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