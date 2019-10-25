Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене - Советский спорт
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25 октября 2019 20:57Теннис

Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл аргентинцу Диего Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась победой аргентинца со счетом 7:6 (8:6), 6:2. За время матча Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету его соперника два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти, а также одна двойная ошибка.

В следующем раунде турнира Шварцман встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) - Аляж Бедене (Словения).

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