Хачанов уступил Шварцману в четвертьфинале турнира в Вене

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась победой аргентинца со счетом 7:6 (8:6), 6:2. За время матча Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету его соперника два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти, а также одна двойная ошибка.
В следующем раунде турнира Шварцман встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) - Аляж Бедене (Словения).
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