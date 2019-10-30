Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Париже - Советский спорт
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30 октября 2019 00:14Теннис

Медведев проиграл Шарди во втором круге турнира в Париже

Россиянин Даниил Медведев уступил французу Жереми Шарди во втором круге турнира в Париже.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась победой французского спортсмена со счетом со счетом 4:6, 6:2, 6:4. За время матча Медведев 11 раз подал навылет, совершил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из 15. На счету его соперника три брейк-пойнта, а также две двойные ошибки.

Добавим, что следующим соперником Шарди будет победитель матча Кристиан Гарин (Чили) - Джон Изнер (США).

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