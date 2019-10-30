Жереми Шарди – о победе над Медведевым: Когда у тебя такой соперник, нужно сыграть идеально Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже.

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65-я ракетка мира Жереми Шарди прокомментировал победу над четвертым номером мирового рейтинга Даниилом Медведевым из России (4:6, 6:2, 6:4) во втором круге турнира серии «Мастерс» Rolex Paris Masters в Париже.

«Красивая победа, – приводит слова 32-летнего француза официальный сайт ATP. – Когда ты проводишь такой матч на центральном корте во Франции и побеждаешь, это замечательное чувство.

Когда у тебя соперник такого уровня, нужно сыграть идеально. На всех брейк-пойнтах я играл здорово, что всегда раздражает соперника. Со мной тоже такое случалось, поэтому здорово оказаться в нужной роли».

Следующий соперник Шарди определится в матче Кристиан Гарин (Чили) – Джон Изнер (США, 15).