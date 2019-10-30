Тим выиграл у Раонича в Париже, одержав шестую победу подряд Австриец вышел в третий круг «Мастерса».

Пятая ракетка мира Доминик Тим выиграл у Милоша Раонича из Канады в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Rolex Paris Masters в Париже.

26-летний австриец нанес поражение 32-му номеру мирового рейтинга в трех сетах со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.

Напомним, на прошлой неделе Тим стал победителем домашнего турнира в Вене. Таким образом, он продлил свою серию из выигранных матчей до шести.

Его соперник по третьему кругу определится в матче Давид Гоффен (Бельгия, 12) – Григор Димитров (Болгария).

Париж (Франция)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

2-й круг

Доминик Тим (Австрия, 5) – Милош Раонич (Канада) – 7:6 (8:6), 5:7, 6:4