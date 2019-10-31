Хачанов и Рублев вышли в третий круг парижского «Мастерса» в паре Российские теннисисты нанесли поражение Даниэлю и Освальду.

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Российский дуэт Карен Хачанов и Андрей Рублев одержали вторую победу в парном разряде на турнире серии «Мастерс» Rolex Paris Masters в Париже.

Во втором круге Хачанов и Рублев выиграли у Маркуса Даниэля из Новой Зеландии и Филиппа Освальда из Австрии. Матч завершился в двух сетах за 1 час 14 минут со счетом 6:4, 7:5.

Следующие соперники Хачанова и Рублева определятся в матче Максимо Гонсалес / Остин Крайчек (Аргентина / США) – Рохан Бопанна / Денис Шаповалов (Индия / Канада).

Париж (Франция)

Турнир серии «Мастерс» Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

2-й круг

Карен Хачанов / Андрей Рублев (Россия) – Маркус Даниэль / Филипп Освальд (Новая Зеландия / Австрия) – 6:4, 7:5