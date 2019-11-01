Монфис отберется на Итоговый турнир года, если обыграет Шаповалова в Париже Если выиграет Шаповалов, в Лондон поедет Берреттини.

13-я ракетка мира Гаэль Монфис станет восьмым участником Итогового турнира года в Лондоне в случае победы над Денисом Шаповаловым из Канады в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» Rolex Paris Masters в Париже, сообщает официальный сайт ATP.

В четверг 33-летний француз победил Раду Албота из Молдавии (4:6, 6:4, 6:1) и вышел в четвертьфинал, где в пятницу сыграет с Шаповаловым.

В случае поражения Монфиса последнюю вакансию на турнире в Лондоне займет итальянец Маттео Берреттини, который уже завершил выступление в Париже.

Напомним, на итоговый турнир года уже отобрались семь игроков: Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Доминик Тим (Австрия), Стефанос Циципас (Греция) и Александр Зверев (Германия).

Турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.