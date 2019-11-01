Шаповалов обыграл Монфиса в четвертьфинале турнира в Париже

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Канадец Денис Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Париже, обыграв за один час француза Гаэля Монфиса со счетом 6:2, 6:2.

На счету канадца пять эйсов и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. У француза – три подачи навылет и три двойные ошибки.

В полуфинале Шаповалов встретится с победителем пары Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – Рафаэль Надаль (Испания).

В другом в полуфинале серб Новак Джокович сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым.