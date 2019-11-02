Надаль и Шаповалов сыграют в полуфинале турнира в Париже Призовой фонд соревнований составляет 5 млн 700 тысяч евро.

Загрузка... Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Жо-Вильфрида Тсонга в матче ¼ финала турнира в Париже. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. Таким образом, испанец вышел на канадца Дениса Шаповалова, который ранее одолел француза Гаэля Монфиса. Добавим, что турнир во Франции завершится 3 ноября. В прошлом году его победителем стал россиянин Карен Хачанов. '); } '); }