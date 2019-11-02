Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале - Советский спорт
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02 ноября 2019 18:53ТеннисГичунцев Артур

Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале

Призовой фонд соревнований составляет 5 млн 700 тысяч евро.

Испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в полуфинальном матче турнира в Париже, где ему предстоял поединок против канадца Дениса Шаповалова.

Надаль снялся с игры из-за травмы. Таким образом, его соперник без борьбы вышел в финал.

В решающем матче Шаповалов сыграет против первой ракетки мира – сербского теннисиста Новака Джоковича. Их встреча пройдет в воскресенье, 3 ноября.

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