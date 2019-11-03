Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже Серб Новак Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже.

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В финале он одолел канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась чуть более часа.

Отметим, что призовой фонд турнира превышает 5,2 миллиона евро.

Джокович завоевал 77-й титул ATP в одиночном разряде в карьере и пятый в нынешнем году.