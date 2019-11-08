Стефанос Циципас: «Большая тройка» не будет побеждать всегда Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Итогового чемпионата АТР, который в воскресенье стартует в Лондоне.

«В любом случае, изменения произойдут. Роджер (Федерер), Рафа (Надаль) и Новак (Джокович) не могут побеждать всегда. Конечно, для того, чтобы когда-нибудь оказаться на их месте, придется пройти через трудности. Сейчас я очень взволнован и с нетерпением жду возможности сыграть с ними на одном турнире», - приводит слова Циципаса пресс-служба АТР.