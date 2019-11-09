Австралия и Франция одержали по победе в первый день финала Fed Cup Младенович обыграла Томлянович, а Барти – Гарсия.

После первого дня финального матча Fed Cup между сборными Австралии и Франции, который проходит в Перте, счет равный – 1:1.

В стартовой игре Кристина Младенович в двух сетах разгромила Эшли Барти (6:1, 6:1), после чего хозяева сравняли счет благодаря Эшли Барти, которая не отдала ни одного гейма Каролин Гарсии (6:0, 6:0).

На воскресные одиночные матчи также заявлены Барти и Томлянович – у Австралии и Младенович и Гарсия – у Франции. В парной игре у Австралии с Барти должна сыграть Саманта Стосур, у Франции выйдут на корт также Младенович и Гарсия.

Перт (Австралия)

Fed Cup

Мировая группа

Финал

Австралия – Франция – 1:1

Айла Томлянович (Австралия) – Кристина Младенович (Франция) – 1:6, 1:6

Эшли Барти (Австралия) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:0, 6:0