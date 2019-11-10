Франция победила Австралию в финале «Кубка Федераций» Сборная Франции завоевала главный трофей Кубка Федераций по теннису.

Загрузка...

Каролин Гарсия и Кристина Младенович обыграли Эшли Барти и Саманту Стосур в решающей парной встрече со счетом 6:4, 6:3. Таким образом, счет в финальном противостоянии между сборными Франции и Австралии стал 3-2.

Раннее в одиночных встречах француженка Кристина Младенович принесла два очка своей команде, победив Айлу Томлянович и первую ракетку мира Эшли Барти, а ее подруги по команде Каролин Гарсиа и Полин Пармантье не смогли одержать победы над Барти и Томлянович соответственно.

В прошлом году «Кубок Федераций» выиграла сборная команда Чехии.