Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР ATP и WTA опубликовали рейтинги от 11 ноября.

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Мужской рейтинг практически не изменился. Лидирует испанец Рафаэль Надаль, следом расположились серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Даниил Медведев находится на четвертой позиции, Карен Хачанов остается 17-м, Андрей Рублев – 23-м.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5705

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5025

...17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 1840

...23 (23). Андрей Рублев (Россия) – 1584

В рейтинге WTA в первой тройке расположились австралийка Эшли Барти, Каролина Плишкова из Чехии и представительница Японии Наоми Осака. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова осталась на 30-й позиции.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7851

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5496

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5462

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5192

...30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560

...39 (41). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351

...41 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1325

...54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052

...61 (59). Анна Блинкова (Россия) – 1007

...70 (69). Дарья Касаткина (Россия) – 851

...90 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 695

...100 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) – 661