В субботу Бердых объявит о завершении карьеры - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 ноября 2019 18:29Теннис

В субботу Бердых объявит о завершении карьеры

Двукратный победитель Кубка Дэвиса чешский теннисист Томаш Бердых в субботу объявит о завершении карьеры.

Как сообщает Isport.cz, объявление будет сделано в Лондоне на итоговом турнире ATP.

«Всем привет. У меня был запланирован небольшой сюрприз на субботу в Лондоне, но это уже невозможно. Подробности будут в субботу», - рассказал Бердых в видеообращении, опубликованном в Twitter спортсмена.

Напомним, что 34-летний чешский теннисист провел свой последний на данный момент матч на US Open-2019, где уступил в первом раунде американцу Дженсону Бруксби.

Добавим, что Бердых за свою карьеру выиграл 13 титулов ATP в одиночном разряде и два в парном. В составе сборной Чехии он побеждал в Кубке Дэвиса в 2012 и 2013 годах.

Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP Сегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них. 10.11.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
В субботу Бердых объявит о завершении карьеры Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира года Федерер победил Берреттини на Итоговом турнире ATP
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина Эксперт по судейству обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова. 11.11.2019 19:30 Футбол Левитин Владимир
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
В Лондоне – не смог. Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу В матче двух дебютантов Итогового чемпионата ATP россиянин Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу – 6:7 (5:7), 4:6. Хотя до этого обыгрывал его пять раз подряд. 11.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Евгений Ловчев: Товарищи судьи, вам уже VAR дали. Научитесь хоть чему-нибудь Обозреватель «Советского спорта» радуется выздоровлению Дзагоева, соглашается с Гончаренко, восхищается Жирковым, не верит в триумфальное возвращение в «Спартак» Мелкадзе и видит Зелимхана Бакаева на фланге полузащиты. Итоги 16-го тура РПЛ. 11.11.2019 17:00 Футбол
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила Китай Анна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица». 09.11.2019 20:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
18:39 Футбол Капитан «Айтрахта», сбивший с ног тренера, дисквалифицирован до конца декабря (видео)
18:29 Теннис В субботу Бердых объявит о завершении карьеры
18:26 Футбол ФИФА объявила о назначении Венгера (фото)
18:19 Футбол Жиру может перейти в «Челси»
18:07 Футбол Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди
17:53 Футбол «Краснодар-2» в гостях разгромил «Енисей»
17:39 Футбол «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа»
17:22 Хоккей «Йокерит» на выезде обыграл «Куньлунь»
17:06 Олимпиада WADA готовится снизить ответственность спортсменов за употребление кокаина
16:59 Футбол Ла Лига официально объявила, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря
16:46 Футбол Игорь Коновалов: Сейчас никуда не рвусь из «Рубина»
16:33 Футбол Квинси Промес: Каррера всегда был честен с командой
16:31 Футбол Валерий Непомнящий: Шансы сборной России в матче с Бельгией не безнадежны
16:29 Футбол Алекс Крал: Тедеско поменял тактику, которая работает правильно
16:27 Футбол «Ростов» проведет товарищескую встречу с «Краснодаром»
16:22 Футбол Квинси Промес: Знаю все, что происходит в «Спартаке»
16:15 Хоккей Гретцки предложили возглавить сборную Канады по хоккею
16:14 Футбол Алекс Крал: Лига чемпионов – это лишь шесть матчей, а в России у меня каждую неделю тяжелая игра
16:07 Футбол Сергей Кирьяков: У России есть право на ошибку, ничего страшного, если проиграем Бельгии
16:00 Футбол Вячеслав Караваев: Приятно, что на тренировки сборной России приходят болельщики
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array