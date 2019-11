В субботу Бердых объявит о завершении карьеры

Как сообщает Isport.cz, объявление будет сделано в Лондоне на итоговом турнире ATP.

«Всем привет. У меня был запланирован небольшой сюрприз на субботу в Лондоне, но это уже невозможно. Подробности будут в субботу», - рассказал Бердых в видеообращении, опубликованном в Twitter спортсмена.

Напомним, что 34-летний чешский теннисист провел свой последний на данный момент матч на US Open-2019, где уступил в первом раунде американцу Дженсону Бруксби.

Добавим, что Бердых за свою карьеру выиграл 13 титулов ATP в одиночном разряде и два в парном. В составе сборной Чехии он побеждал в Кубке Дэвиса в 2012 и 2013 годах.

It was supposed to be a surprise 🙈😎 #london pic.twitter.com/vBGdMMkxT0