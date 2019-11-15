Федерер выбил Джоковича с Итогового турнира АТР

Швейцарец Роджер Федерер обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР, проходящего в Лондоне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 14 минут
Таким образом, Федерер вышел в полуфинал вслед за австрийцем Домиником Тимом, а Джокович вместе с итальянцем Маттео Берреттини покинул борьбу.
Добавим, что в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев.
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