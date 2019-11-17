Эрбер и Маю выиграли Итоговый турнир АТР Соревнования проходят в Лондоне.

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Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю обыграли представителя ЮАР Рейвена Классена и новозеландца Майкла Винуса в финале парного разряда Итогового турнира АТР.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Добавим, что сегодня также состоится финал в одиночном разряде, где сыграют грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим.