Рублев одержал победу на старте Кубка Дэвиса Турнир завершится 24 ноября.

Россиянин Андрей Рублев обыграл Борну Гойо из Хорватии в матче 1-го тура Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 10 минут.

В следующем матче сыграют россиянин Карен Хачанов с хорватом Борной Чоричем, а в третьем круге россиянин вместе с Рублевым встретится с хорватами Иваном Додигом и Николой Мектичем в парном разряде.