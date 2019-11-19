Хачанов и Рублев обыграли хорватских теннисистов на Кубке Дэвиса Турнир проходит в Мадриде и завершится 24 ноября.

Загрузка... Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев нанесли поражение хорватским теннисистам Ивану Додигу и Николе Мектичу в матче Кубка Дэвиса – 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Таким образом, сборная России со счетом 3-0 обыграла команду Хорватии. Следующим соперником россиян станут испанские теннисисты.